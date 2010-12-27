Пострадавших нет.

В минувший вторник, 24 декабря, на проспекте Маршала Жукова прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам горожан, практически весь двор погрузился в горячую "ванну". Сильно подтопило припаркованные машины.

"Стоят в воде. Интересно, влияет ли как-то кипяток на шины?" —пишут горожане в соцсетях.

Предварительно, пострадавших нет. Известно. что бригада "Теплосети" перекрыла протечку. Прорыв произошел на теплосети диаметром 150 мм.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы вылетят из Пулково в Череповец на 10,5 часов позже.

Фото:vk.com/spb_today