В минувший вторник, 24 декабря, на проспекте Маршала Жукова прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
По словам горожан, практически весь двор погрузился в горячую "ванну". Сильно подтопило припаркованные машины.
"Стоят в воде. Интересно, влияет ли как-то кипяток на шины?"
—пишут горожане в соцсетях.
Предварительно, пострадавших нет. Известно. что бригада "Теплосети" перекрыла протечку. Прорыв произошел на теплосети диаметром 150 мм.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы вылетят из Пулково в Череповец на 10,5 часов позже.
Фото:vk.com/spb_today
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