Рейс перенесли из-за плохих погодных условий.

Петербуржцы вылетят из Пулково в Череповец на 10,5 часов позже запланированного вылета. По данным 78.ru, причиной того, что рейс отложили, стали неподходящие метеоусловия. На сайте аэропорта Петербурга размещена информация о переносе рейса.

Известно, что борт D2 022 от авиакомпании "Северсталь" должен был направиться в Череповец еще в 22 часа 24 декабря. Однако пассажиров уведомили, что они попадут в Вологодскую область не раньше следующего дня. Вылет из "Пулково" перенесли на 8:30 утра в среду.

Ранее Piter.tv писал о том, что аэропорт Пулково получил седьмую свободу воздуха и запускает лоукостеры.

Фото: Piter.tv

