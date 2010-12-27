Аэропорт Пулково получил седьмую свободу воздуха и запускает лоукостеры

Из Петербурга с нового года теперь получится добраться в 21 страну.

Со следующего года в "Пулково" вступит в силу действие режима седьмой свободы воздуха, рассказали 24 декабря в пресс-службе аэропорта. Минтрансом утвержден перечень из 30 государств, куда смогут летать иностранные авиакомпании.

Благодаря новшеству из Петербурга начнут чаще летать в 21 страну, среди которых значатся Бельгия, Ирландия, Исландия, Македония, Норвегия, Португалия, Словакия, Швеция, Эстония и другие государства. Разрешение с поправками дано девяти странам: в Австрию можно прилететь в любой город, кроме Вены, в Великобританию – кроме Лондона, в Чехии не получится посетить Прагу, во Франции – Париж и Ниццу, в Италии – Рим и Милан, в Германии – Берлин, Мюнхен, Гамбург и Дюссельдорф, в Испании не действуют полеты в Барселону и Малагу, на Кипре – в Ларнаку и Пафос, а в Болгарии напротив можно прилететь лишь в Софию.

Компания "Воздушные ворота Северной столицы", под крылом которой находится Пулково, сообщила, что заинтересована в рейсах от популярных авиакомпаний Wizz Air, airBaltic, FlyOne и других перевозчиков.

Ранее стало известно, что в Пулково снова появятся комнаты для курильщиков.

Фото: Piter.TV