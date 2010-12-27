В Пулково снова появятся комнаты для курильщиков

Аэропорт рассмотрит возможность установки непрозрачных "коробок" после принятия закона.

Госдума распорядилась вернуть в российские аэропорты комнаты-курилки 12 декабря. Несмотря на протесты Минздрава, о курящих пассажирах, ожидающих рейсы, все же решили позаботиться.

Пулково также выразило готовность оснастить аэропорт непрозрачными "коробками" для курящих. В пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС) Piter.TV подтвердили скорое появление курилок в здании пассажирского терминала. Аэропорт рассмотрит возможность установки бесплатных комнат для курения в "стерильной зоне" Пулково, как только обнародуют закон.

По словам пресс-секретаря, в аэропорту многократно ловили курящих в неположенных местах пассажиров, но скоро посетителям туалетов не придется мириться с запахом табака, который оставили нарушители. ВВСС отмечает, что курилки оснастят мощными вытяжками и фильтрами, поэтому дым и запах будут лишь внутри комнаты.

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