На Каменноостровском Mersedes заразил огнем Hyundai. Пожарные тушили машины ранним утром

Пострадавших в пожаре не оказалось.

Ранним утром 24 декабря на Петроградской стороне пришлось поработать пожарным, сообщили в пресс-службе городской МЧС. У дома №27 по Каменноостровскому проспекта горел "Мерседес".

Огонь перебросился с иномарки на припаркованный рядом "Хендай", в котором выгорел отсек двигателя. Пожар потушили 8 огнеборцев менее чем за полчаса, пострадавших в произошедшем не оказалось. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

В Петербурге полиция провела масштабные обыски в автосервисах.

Фото: Piter.TV