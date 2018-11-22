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На Каменноостровском Mersedes заразил огнем Hyundai. Пожарные тушили машины ранним утром
Сегодня, 12:19
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himif

На Каменноостровском Mersedes заразил огнем Hyundai. Пожарные тушили машины ранним утром

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Пострадавших в пожаре не оказалось.

Ранним утром 24 декабря на Петроградской стороне пришлось поработать пожарным, сообщили в пресс-службе городской МЧС. У дома №27 по Каменноостровскому проспекта горел "Мерседес".

Огонь перебросился с иномарки на припаркованный рядом "Хендай", в котором выгорел отсек двигателя. Пожар потушили 8 огнеборцев менее чем за полчаса, пострадавших в произошедшем не оказалось. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

В Петербурге полиция провела масштабные обыски в автосервисах.

Фото: Piter.TV

Теги: горит машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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