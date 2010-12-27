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В Петербурге полиция провела масштабные обыски в автосервисах
Сегодня, 10:29
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге полиция провела масштабные обыски в автосервисах

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Обыски проводились в более 20 мастерских авторазборок.

Во вторник, 24 декабря , стало известно о том, что в Петербурге полиция провела масштабные обыски в автосервисах. Об этом сообщает 78.ru .

Обыски проводились в более 20 мастерских авторазборок крупной сети "ЕвроАвто". Силовики изъяли документацию и провели опрос сотрудников компании. Владельцам магазинов заявили, что против руководства возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что склады с продукцией в магазинах опечатаны. 

Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье накрыли 4 подпольных цеха по производству сигарет.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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