Обыски проводились в более 20 мастерских авторазборок.

Во вторник, 24 декабря , стало известно о том, что в Петербурге полиция провела масштабные обыски в автосервисах. Об этом сообщает 78.ru .

Обыски проводились в более 20 мастерских авторазборок крупной сети "ЕвроАвто". Силовики изъяли документацию и провели опрос сотрудников компании. Владельцам магазинов заявили, что против руководства возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что склады с продукцией в магазинах опечатаны.

Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье накрыли 4 подпольных цеха по производству сигарет.

Фото:pixabay