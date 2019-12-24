В Подмосковье накрыли 4 подпольных цеха по производству сигарет

Злоумышленники действовали в Московской и Ярославской области.

В Московской и Ярославской областях МВД обнаружила и прикрыла 4 подпольных цеха по производству поддельных сигарет.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области при участии Росгвардии задержали 5 человек, участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции, сообщает Ирина Волк.

Подозреваемые организовали на территории Ярославской и Московской областей 4 цеха промышленного масштаба по производству фальсификата сигарет. Произведенный товар реализовался по всей территории России. Ущерб государству оценивается суммой свыше 100 миллионов рублей.

В ходе обысков в цехах и складских помещениях обнаружено семь технологических линий по производству табачных изделий, свыше 2 миллионов пачек сигарет, готовых к реализации, и 11 миллионов поддельных специальных марок. Изъяты черновая бухгалтерия, печати различных фирм, уставные и учредительные документы организаций. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Среди задержанных и главарь сообщества. Один из задержанных под домашним арестом, остальные заключены под стражу.

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Видео: МВД РФ