Под Оренбургом ФСБ задержала подпольного "оружейника"

В гараже у преступника нашли целый арсенал и мини цех по изготовлению боеприпасов.

Сотрудники ФСБ в Оренбургской области прикрыли подпольный цех по изготовлению боеприпасов.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что у жителя Оренбургской области в гараже нашли и изъяли четыре автомата, ручной пулемет, пистолет, гранаты и патроны. Арестованный мужчина в своем гараже оборудовал мини цех, где переделывал охолощенное оружие в боевое. В нежилом помещении стояли сверлильный и токарный станки. Одних только патронов было найдено 9000 штук.

Найденное оружие боевое и готовое к смертоносному использованию. Мужчину задержали. Он обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и сбыте оружия.

Видео: ФСБ РФ