В Петроградском районе полыхал Renault

Сегодня, 23 апреля, в Петроградском районе произошел пожар. На Лазаревском мосту полыхал автомобиль Renault. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:54. Огонь распространился по всей машине.
Тушить пламя отправились 5 спасателей на спецмашине. Они справились за 16 минут.
Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.
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Фото, видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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