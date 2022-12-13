В Петроградском районе полыхал Renault

Тушить пламя отправились 5 спасателей на спецмашине.

Сегодня, 23 апреля, в Петроградском районе произошел пожар. На Лазаревском мосту полыхал автомобиль Renault. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:54. Огонь распространился по всей машине.

Тушить пламя отправились 5 спасателей на спецмашине. Они справились за 16 минут.

Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.

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