Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера и гидроцикла в Петербурге

Накануне, 2 июля, в акватории Малой Невки у Лазаревского моста гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан". Проводится проверка. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
В результате случившегося у гидроцикла серьезно повредилась передняя часть. Разбитое плавсредство подняли на берег.
В аварии пострадал водитель гидроцикла. Ему понадобилась помощь медиков.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. Правоохранители выяснят, соблюдалось ли исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
Ранее мы писали, что в Невском районе умерла оставленная на два часа четырехмесячная девочка.
Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все