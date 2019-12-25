Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера и гидроцикла в Петербурге

В аварии пострадал водитель гидроцикла.

Накануне, 2 июля, в акватории Малой Невки у Лазаревского моста гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан". Проводится проверка. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В результате случившегося у гидроцикла серьезно повредилась передняя часть. Разбитое плавсредство подняли на берег.

В аварии пострадал водитель гидроцикла. Ему понадобилась помощь медиков.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. Правоохранители выяснят, соблюдалось ли исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее мы писали, что в Невском районе умерла оставленная на два часа четырехмесячная девочка.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура