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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера и гидроцикла в Петербурге
Сегодня, 12:35
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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера и гидроцикла в Петербурге

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В аварии пострадал водитель гидроцикла.

Накануне, 2 июля, в акватории Малой Невки у Лазаревского моста гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан". Проводится проверка.  Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

В результате случившегося у гидроцикла серьезно повредилась передняя часть. Разбитое плавсредство подняли на берег. 

В аварии пострадал водитель гидроцикла. Ему понадобилась помощь медиков. 

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. Правоохранители выяснят, соблюдалось ли исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. 

Ранее мы писали, что в Невском районе умерла оставленная на два часа четырехмесячная девочка.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: лазаревский мост, северо-западная транспортная прокуратура, столкнулись катер и гидроцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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