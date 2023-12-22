На Кубинской из-за горящего автомобиля образовалась пробка

Автомобили встали в левом ряду.

Сегодня, 15 января, в Московском районе произошел пожар. На Кубинской улице у дома № 30 загорелся автомобиль. Из-за этого на участке образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петерубрг с огоньком".

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера МЧС в 11:42, передали в пресс-службе ведомства. В легковом автомобиле выгорел моторный отсек.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили огонь за 9 минут. В 11:51 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", улица "покраснела". Автомобили встали в левом ряду.

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Фото: сервис "Яндекс.Карты" (скриншот)