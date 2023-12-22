На Политехнической иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре

Один из пострадавших, 24-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Проводится проверка по факту наезда иномарки на двух пешеходов на Политехнической улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, сегодня в 09:40 у дома 26 по Политехнической улице 50-летний водитель Nissan Pathfinder по неустановленной причине выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов.

Один из них, 24-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Второму пешеходу медицинская помощь не потребовалась. По факту аварии ГИБДД проводится проверка.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе.

Фото: Piter.tv