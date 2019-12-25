В Петергофе построят школу на 1125 мест с двумя детскими садами

Новые объекты смогут принять более 1,5 тысяч ребят.

В Петергофе построят образовательный комплекс на 1525 мест. Деньги на него выделят из федерального бюджета в рамках концессионного соглашения. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Комплекс будет состоять из школы на 1125 мест, двух детских садов — на 180 мест и 220 мест. Они расположатся на улице Шахматова. Александр Беглов внес изменения в государственную программу "Развитие образования в Санкт-Петербурге".

Несмотря на экономический кризис, власти Петербурга пообещали выполнить все социальные обязательства.

Ранее петербуржцам напомнили, как записать ребенка в первый класс.

Фото: Piter.tv