Вице-губернатор Корабельников: вопрос соцвыплат в Петербурге просчитан на годы вперед

Вопрос социальных обязательств перед жителями Петербурга, выплат заработной платы просчитан на годы вперед. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал вице-губернатор Алексей Корабельников.
Чиновник заверил, что все обязательства будут выполнены в полном объеме. Компании, которые приостановили свою деятельность в России, заняли выжидательную позицию.
Я уверен, что как только европейцы, американцы, их компании будут принимать решение о выходе из России, очень много будет желающих из азиатских стран перекупить этот бизнес, занять эту долю рынка. В этой ситуации крайне важно сохранить стабильность рынка труда.
Алексей Корабельников.
При уходе предприятия из города нужно выяснить, можно ли сохранить завод как действующую организацию.
Ранее стало известно о том, что в службы занятости Петербурга смогут обращаться не только безработные.
Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все