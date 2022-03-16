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Вице-губернатор Корабельников: вопрос соцвыплат в Петербурге просчитан на годы вперед
Сегодня, 10:42
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Вице-губернатор Корабельников: вопрос соцвыплат в Петербурге просчитан на годы вперед

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Обязательства перед жителями пообещали выполнить в полном объеме.

Вопрос социальных обязательств перед жителями Петербурга, выплат заработной платы просчитан на годы вперед. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал вице-губернатор Алексей Корабельников. 

Чиновник заверил, что все обязательства будут выполнены в полном объеме. Компании, которые приостановили свою деятельность в России, заняли выжидательную позицию. 

Я уверен, что как только европейцы, американцы, их компании будут принимать решение о выходе из России, очень много будет желающих из азиатских стран перекупить этот бизнес, занять эту долю рынка. В этой ситуации крайне важно сохранить стабильность рынка труда.

Алексей Корабельников. 

При уходе предприятия из города нужно выяснить, можно ли сохранить завод как действующую организацию.

Ранее стало известно о том, что в службы занятости Петербурга смогут обращаться не только безработные. 

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников

Теги: зарплаты, социальные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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