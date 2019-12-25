В службы занятости Петербурга смогут обращаться не только безработные

Губернатор Александр Беглов рассказал, как власти будут поддерживать рынок труда.

Петербург хочет не только сохранить рабочие места, но и увеличить их число. Об этом на пленарном заседании VI Санкт-Петербургского международного форума труда заявил губернатор Александр Беглов.

Самое главное сейчас — оперативно принять ряд мер на федеральном и региональном уровне, создать все условия для бизнеса и промышленности, для развития рынка труда. Уверен, вместе мы справимся со всеми вызовами. Александр Беглов.

В Петербурге создали оперативный штаб за контролем за ситуацией на рынке труда.

В 2022 году в службы занятости смогут обращаться не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения. Город получит из федерального бюджета средства на создание временных рабочих мест, на обучение и переобучение сотрудников предприятий. Тем, кто занят на общественных работах, полагаются доплаты к пособию по безработице.

Форум труда проходит с 16 по 18 марта в Таврическом дворце, здании СПбГУ и "Экспофоруме".

Ранее в Союзе потребителей РФ рассказали, что может ожидать россиян.

Фото: Piter.tv