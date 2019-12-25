Защита прав потребителей: итоги 2021 года и прогноз в условиях турбулентного будущего

Российская экономика столкнулась с небывалым вызовом. В новой реальности оценивать и настоящее, и будущее крайне затруднительно. Те инструменты, которыми ранее защищали права потребителей, могут оказаться нерабочими. Piter.tv выслушал мнение экспертов и делится информацией с вами.

В России нужно вводить социальные продовольственные карты на приобретение социально значимых продуктов питания отечественного производства. С таким предложением выступил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Он считает, что семьям с низкими доходами нужно предоставлять субсидии. Диалог о правах потребителя и его будущем в условиях антироссийских санкций и кризиса состоялся 15 марта на площадке ТАСС. Обсуждение было приурочено ко Всемирному дню потребителя.

Новые реалии российской экономики

Всемирный день защиты прав потребителей каждый год проходит с усиленным фоном, и все в мире напоминают о том, что потребитель есть, потребитель — каждый из нас. Алексей Койтов, сопредседатель Союза потребителей РФ.

В этом году, по словам Койтова, россияне встречают Всемирный день потребителя в необычных условиях, когда вводятся санкции, уходят компании с рынка, кто-то приостанавливает деятельность. Ситуация накладывает определенные сложности на защиту прав потребителей, которые прописаны в российском законе и международных актах. Прежде всего — это обязанность изготовителя обеспечить техническое обслуживание товаров, которые они производят и поставляют в Россию. В список можно включить оказание услуг, доставку товаров, возврат денег. Также он упомянул сложности с сохранностью денег, которые находились в платежных системах, например, PayPal.

Cовсем этим мы вынуждены столкнуться впервые в истории, по крайней мере, российской, за почти уже больше тридцати лет празднования этого дня. Алексей Койтов.

Закон не предусматривает те ситуации, при которых изготовитель массово отказывается обеспечивать ремонт автомобилей, гаджетов, бытовой техники. В законе не прописана ответственность за это, потому что такие ситуации должны были быть скорее исключением, но не массовым явлением.

Мы, как Союз Потребителей России, нашли возможным и своим основным долгом попытаться апеллировать как раз тем компаниям, которые заявляют о приостановлении деятельности, об уходе из России с вопросами и с предложениями. Алексей Койтов.

Прежде всего нужно узнать, уходит ли компания навсегда или приостанавливает деятельность временно. Если временно — как долго продлится эта пауза? По какой причине? Далее стоит разъяснить потребителям, готовы ли компании дальше продолжать свою деятельность, видят ли они какие-то препятствия, и как они планируют с ними справляться. В Союзе потребителей с пониманием относятся к форс-мажорной ситуации, но будут стоять на том, чтобы обязательства перед потребителями выполнялись. Пока полноценного отклика нет.

Койтов посоветовал покупателям не бежать в магазины и не сметать все с полок, так как это повышает спрос и, как следствие, цену на товар. Получается так, что потребители сами загоняют себя в повышение цен. Опыт 2014-2015 годов показал, что в России много производителей, которые готовы заменить некоторые позиции.

По словам председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища, в объединении стараются руководствоваться принципом: мысли глобально — действуй локально. Количество наименований в гипермаркете может сократиться с 30 тысяч до 10 тысяч, но нам этого хватит.

Выбор — это конечно приятно, и это прямое следствие рыночной экономики, но сегодняшней ситуации не до жиру. Основные продукты будут, но будут дороже, чего-то не будет: на рынке автомобилей, бытовой техники, гаджетов, активизируется вторичный рынок. Возможно появление вещевых рынков, где люди смогут покупать и продавать свои личные вещи, пока к этому движемся. Петр Шелищ.

Что происходит с ценами?

В прошлом году в Союзе потребителей РФ ужасались процентом, хотя инфляция не превышала 10%. Официальный уровень был 8,4%. Сейчас видно, что недельная инфляция на таком же уровне, как за прошлый год, сказал Шелищ.

Мы направили письмо в правительство, где мы призываем не поддерживать инициативы в законодательном ограничении розничных цен на основные продукты питания и товары массового спроса. Петр Шелищ, председатель Союза потребителей РФ.

По мнению эксперта, у реализации таких инициатив как обязание предприятий представлять продукцию по невыгодным ценам, фиксирование ассортимента, фиксированные объёмов и готовой продукции, а, значит, и сырья, и материалов для производства этой продукции, неизбежно будут последствия. Шелищ полагает, что это может привести к массовой безработице. Только рыночная экономика, в которой цены выступают главным регулятором равновесия между спросом и предложением, может уберечь российских потребителей от тотального дефицита, гиперинфляции, чёрного рынка, которыми чреваты подобные инициативы, особенно в нынешней сложной ситуации.

Мы призываем правительство срочно приступить к реализации проекта Минпромторга, который был предложен еще в 2014 году, по бюджетному субсидированию семей с низким доходом на приобретение социально значимых продуктов питания отечественного производства с помощью социальных продовольственных карт — это прежде всего необходимо сейчас семье с детьми потребности, в которых один работающих взрослый не может обеспечить все семейство. Петр Шелищ.

Что с рынком труда?

Говорить о том, что рынок труда ждут радикальные потрясения, не приходится. Об этом заявил профессор кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Прихач.

Скажу пару слов о рынке труда. Дело в том, что первым всегда реагирует финансовый рынок, за ним следом идёт фондовой, а вот реакция рынка труда идёт с пролонгацией на неделю, на две, иногда — на месяц. Александр Прихач.

В пандемию с рынком труда тоже была сложная ситуация, но она совсем не похожа на ту, которая есть сейчас. По словам Прихача, это разные факторные явления, другое соотношение желания и возможности. В период пандемии люди хотели работать, но были ограничены контакты, время работы транспорта.

Сейчас ситуация другая. Определённое оживление в связи с наметившейся позитивной тенденцией к окончанию пандемии, но у иностранных компаний вдруг возникло нежелание действовать. Порядка 900 брендов и фирм в большинстве своем сообщили о приостановке деятельности. Не завершении, а о приостановке. Александр Прихач.

Профессор отметил, что некоторые компании согласны продолжать платить зарплату работникам. По его мнению, они понимают, что это рыночные возможности, которые были им предоставлены со стороны государства. Уход с рынка не останется незамеченным, рынок имеет свойства заполнять пустоты, и покинуть его легко, а вернуться достаточно сложно.

Ситуация прояснится, скорее всего, к маю. Некоторые компании, такие как Toyota и Shell, заявили о возвращении на российский рынок.

Тенденции на потребительском рынке

На нарушение прав потребителей в 2021 году поступило около 36,5 тысяч обращений в Роспотребнадзор. Это на 7% меньше, чем в 2020-м году. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Петербургу Марина Урванцева. Заявление в сфере защиты прав потребителей составляет 58% от общего количества обращений, которые получило ведомство в прошлом году. Горожане часто жалуются на услуги ЖКХ, финансовые услуги, услуги связи, медицинские услуги, услуги транспорта.

В 2020 году большое количество жалоб было обусловлено пандемией и новыми условиями работы. Петербуржцам отказывали в возврате средств за авиаперелеты, навязывали дополнительные услуги при продаже автомобилей, продавали мебель и смартфоны ненадлежащего качества. Урванцева отметила, что жалоб на некачественное оказание услуг воздушным транспортом по сравнению с 2020 годом снизилось в 2 раза, в сфере услуг — в 1,9 раз, в области культурно-развлекательных услуг — в 1,3 раза.

В 2021 году Роспотребнадзор получил около 6 тысяч обращений, связанных с покупкой чего-либо через Интернет. Пандемия коронавируса сделала популярной покупки онлайн. Однако удобные финансовые инструменты кроме комфорта и удобства несут и риски связанные с ростом финансового мошенничества. В прошлом году жалоб на нарушение прав потребителя при оказании финансовых услуг было около 1800.

Большинство обращений связаны с навязыванием дополнительных услуг без согласия потребителя, отказом предоставления услуг, блокировкой банковской карты, незаконным списанием денежных средств со счета. Некоторые горожане подвергаются нападкам коллекторов. Им угрожают физической расправой, звонят на личные и служебные номера, развешивают листовки в подъезде.

Учитывая, что данные отношения не регулируются законодательством о защите прав потребителя и не входит в сферу компетенции управления, данные обращения направляются нами в правоохранительные органы и службы судебных приставов. Марина Урванцева.

Всего за год надзорное ведомство подало 120 исковых заявлений в суд. Сумма денежных выплат потребителям по решению судов составила более 22 млн рублей.

Текст: Рустам Зубиров для Piter.tv

Редактор: Надежда Сибилева

Фото: Piter.tv