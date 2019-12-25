Петербуржцам напомнили, как записать ребенка в первый класс

В новом учебном году ожидается 67 тысяч первоклассников.

В комитете по информатизации и связи рассказали о способах записи ребенка в первый класс. Это можно сделать как онлайн, так и лично.

Записать ребенка в школу могут родители или законные представители, а также доверенное лицо родителя или представителя на основании доверенности. МФЦ города принимают заявлений без предварительной записи с 1 апреля.

Также заявление можно подать, не выходя из дома. Достаточно зайти на портал Госуслуги и выбрать услугу Зачисление в 1 класс следующего учебного года (2022 - 2023)".

Родители могут выбрать от одной до трех школ в одном районе Петербурга. Решение принимается на основе близости школы к дому.

Впервые в школу пойдут около 67 тысяч детей. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.

Фото: Piter.tv