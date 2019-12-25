Школы Петербурга примут 67 тысяч первоклассников

Правила подачи заявлений остаются прежними.

Школы Петербурга ожидают в новом учебном году 67 тысяч первоклассников, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Как отметила Путиловская, правила подачи заявлений остаются прежними. Первый поток заявлений начнут принимать с 1 апреля по 30 июня (для детей, которые хотят обучаться в школах по месту жительства); второй – с 6 июля до начала сентября – для зачисления первоклассников в школы не своего района.

Председатель Комобразования добавила, что правила подачи заявлений на зачисление в первый класс детей мигрантов являются аналогичными.

Ранее стало известно, что Смольный выкупит восемь детских садов и три школы.

Фото: Piter.tv