Смольный выкупит восемь детских садов и три школы

На эти цели выделят 11,2 млрд рублей.

В среду, 9 марта, в пресс-службе Смольного сообщили, что в текущем году город выкупит у инвесторов 8 детсадов и 3 школы на 4 675 мест. На эти цели выделят 11,2 млрд рублей.

По словам губернатора Петербурга, перед администрацией города стоит задача по ликвидации дисбаланса между жилой и социальной застройкой. Так, за последние три года было построено 31 школа и 94 детсада. В 2020 году выкупили три школы и семь детских садов на 6,6 млрд рублей.

В следующие три года планируют построить около 50 школ и 80 детсадов. Ради этого используются разные форматы: концессия, выкупи, госконтракты.

Фото: Piter.tv