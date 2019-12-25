Также отменяются ограничения движения транспорта по площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова.

В Петергофе отменили мероприятия в честь Дня города, который состоится 12 июля. Об этом вечером 8 июля сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В пресс-службе добавили, что 9 июля по площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова не будут действовать ограничения движения транспортных средств.

Есть вероятность, что мероприятия в честь Дня города отменили в связи с новыми ограничениями по коронавирусу. Так, со следующего вторника, 13 июля, запрещается проводить массовые мероприятия численностью свыше 75 человек.

Фото: Piter.tv