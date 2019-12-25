  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петергофе отменили мероприятия в честь Дня города
Сегодня, 16:53
197
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петергофе отменили мероприятия в честь Дня города

0 0

Также отменяются ограничения движения транспорта по площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова.

В Петергофе отменили мероприятия в честь Дня города, который состоится 12 июля. Об этом вечером 8 июля сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

В пресс-службе добавили, что 9 июля по площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова не будут действовать ограничения движения транспортных средств. 

Есть вероятность, что мероприятия в честь Дня города отменили в связи с новыми ограничениями по коронавирусу. Так, со следующего вторника, 13 июля, запрещается проводить массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. 

Фото: Piter.tv

Теги: день петергофа, мероприятия, отмена
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии