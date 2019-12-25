В Петергофе из-за Дня города ограничат движение транспорта

День Петергофа отмечается 12 июля.

В предстоящие выходные в Петергофе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В связи с этим с 16:00 9 июля до 6:00 11 июля будет закрыто движение транспортных средств по площади Жертв Революции и Лихардовской улице от площади Жертв Революции до улицы Аврова. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

День Петергофа приурочен к престольному празднику – Дню святых апостолов Петра и Павла – покровителей города, который отмечается 12 июля. В этот день петербуржцев ждёт насыщенная программа мероприятий, которая завершается праздничным фейерверком.

Ранее мы писали, что "Петергоф" закрыл четыре музея из-за коронавирусных ограничений.

Фото: Piter.tv