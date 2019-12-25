"Петергоф" закрыл четыре музея из-за коронавирусных ограничений

Часть музеев будет закрыта до конца июня.

ГМЗ "Петергоф" закрыл некоторые музеи из-за коронавирусных ограничений. Об этом накануне сообщила пресс-служба музея-заповедника.

До 25 июня будет не попасть в дворец "Коттедж" и Фермерский дворец, до 27 июня — в музей-спектакль "Дом игральных карт" и историко-культурный проект "Государевы потехи".

Стоимость билетов, приобретенных заранее онлайн, вернут. Для этого нужно направить заявление на почту bilet@peterhofmuseum.ru.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге музеи изменят режим работы из-за COVID-19.

Фото: официальный сайт ГМЗ "Петергоф"