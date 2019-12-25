В Петергофе рассказали о парковках рядом с музеем-заповедником

На Прудовой улице имеется два парковочных комплекса с большим количеством машино-мест.

В открывшемся для посетителей ГМЗ "Петергоф" рассказали, где можно припарковать личный автомобиль перед визитом в парк. По словам директора ГМЗ Елены Кальницкой, в Нижнем парке после открытия с ограничительными мерами может находиться до девяти тысяч человек одновременно, а значит вопрос с местом для машины будет острым.

В петербургском центре управления парковками (ГЦУП) предложили автомобилистам-визитерам воспользоваться городскими стоянками недалеко от "Петергофа": 345 мест имеется на участке Прудовой улицы, юго-восточнее пересечения с Волконской улицей, еще 87 мест есть на той же Прудовой, но юго-восточнее пересечения с улицей Морского Десанта.

Если вы планируете провести в ГМЗ "Петергоф" до четырех часов, то стоимость парковки будет составлять по 50 рублей в час. Пятый и шестой час парковки будут стоить по 100 рублей в час, а седьмой и последующие часы – по 150 рублей в час. ГЦУП

Также сообщалось, что в Петергофе отменили бумажные билеты, чтобы избежать толпы в парке.

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