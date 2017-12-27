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В Петергофе кроме крокодила оперативники обнаружили мину, патроны и оружие
Вчера, 14:04
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lesjasap
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В Петергофе кроме крокодила оперативники обнаружили мину, патроны и оружие

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Петродворцовом районе ФСБ и полиция "накрыли" не только крокодила, но и склад с оружием.

Петербуржцы уже проинформированны необычной живой “находкой” в одном из подвалов города Петергофа: оперативники обнаружили там настоящего крокодила. Однако, стало известно, что во время следственных мероприятий, полицейские  и сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых не только пресмыкающееся, но и арсенал оружия. 
 
Из квартиры по улице Шахматова правоохранительные органы вынесли минометную мину 82-го калибра снаряд 76-миллиметров, сотню патронов и четыре муляжа автоматов Калашникова.
 
Напомним, что делом занимаются компетентные органы. Экзотическое животное в скором времени будет передано специалистам.
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Теги: арсенал оружия , крокодил , нильский крокодил , операция , оружие , петергоф , петродворцовый район , подвал , пресмыкающееся , улица шахматова , фсб
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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    Вчера 18:02

    Не писали бы о том, о чем не имеете представления.... Муляж автомата Калашникова, как и макет любого оружия разрешены к покупке и хранению. Экспертиза была проведена? писаки ...

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