В Петергофе кроме крокодила оперативники обнаружили мину, патроны и оружие

Петербуржцы уже проинформированны необычной живой “находкой” в одном из подвалов города Петергофа: оперативники обнаружили там настоящего крокодила. Однако, стало известно, что во время следственных мероприятий, полицейские и сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых не только пресмыкающееся, но и арсенал оружия.
Из квартиры по улице Шахматова правоохранительные органы вынесли минометную мину 82-го калибра снаряд 76-миллиметров, сотню патронов и четыре муляжа автоматов Калашникова.
Напомним, что делом занимаются компетентные органы. Экзотическое животное в скором времени будет передано специалистам.
Не писали бы о том, о чем не имеете представления.... Муляж автомата Калашникова, как и макет любого оружия разрешены к покупке и хранению. Экспертиза была проведена? писаки ...