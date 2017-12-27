Прокуратура изучит новость о гигантском крокодиле в подвале дома в Петергофе

Патриотическое общество "Красная звезда" в Петергофе готовится к визиту прокуратуры.

Новость о крокодиле, который "нелегально" жил в подвале одного из домов Петергофа, не прошла мимо прокуратуры. Пресс-служба ведомства в Санкт-Петербурге заявила о проверке по этому экзотическому факту. В ближайшее время представители власти проверят, на каких основаниях двухметровый крокодил жил в бетонном самопальном бассейне, а также возможные нарушения закона его хозяевами.

Напомним, что хищное животное обнаружили сотрудники полиции во время визита в патриотический клуб "Красная звезда". Правоохранители пришли в дом № 14 по улице Шахматова. Представители закона хотели проверить оружие, хранящееся в стенах клуба. Но во время обыска силовики неожиданно наткнулись на двухметрового хищника в подвале здания. Судя по всему, его хозяевами были именно патриоты-реконструкторы.

Чуть позже "Фонтанка" опубликовала фото диковинного зверя.

Фото: Pixabay.com