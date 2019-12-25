Петербуржцы не могут расплатиться "Подорожником" за проезд в метро

Причины сбоя на данный момент не известны.

Утром 4-го июня в работе проездного "Подорожник" в метро Петербурга произошел сбой. Информацию Piter.TV подтвердили в информационно-справочном центре метрополитена.

На данный момент у нас не производится оплата по электронному билету.

Причины сбоя пока не известны.

Стоимость оплаты проезда по "Подорожнику" составляет 38 рублей и менее, в зависимости от количества поездок. Жетон в петербургской подземке стоит 55 рублей. Также для оплаты можно воспользоваться единой картой петербуржца. Один проезд в метро по нему обойдется в 36 рублей.

Ранее в "Метрострое" рассказали о сроках окончания строительства новых станций.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"