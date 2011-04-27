В Петербургских гостиницах стоимость номеров за год выросла в 1,5 раза

По словам экспертов, петербургская гостиничная индустрия смогла адаптироваться к пандемии.

Стало известно, в гостиницах Петербурга стоимость номеров выросла в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, до 7,5 тысячи рублей. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает РБК.

Так, по словам экспертов, петербургская гостиничная индустрия смогла адаптироваться к пандемии. На сегодняшний день спрос более устойчивый, однако глубина бронирования по-прежнему не превышает двух-трёх дней.

По данным Смольного, в Петербург за 2021 год приехали 5,8 российских и 250 тыс. иностранных туристов. Данные этого года больше, чем в 2019. Отмечается, что туристы привнесли в экономику города около 234 млрд рублей.

Напомним, Петербург победил сразу в четырех номинациях премии World Travel Awards, включая главную – "Ведущее городское направление мира 2021". Петербург вместе с Москвой получил спецпремию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма". Две столицы смогли успешно реализовать программу "Два города – миллион впечатлений".

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Фото: Piter.tv