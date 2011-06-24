Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в декабре?

Piter.TV делится актуальной информацией по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Пандемия коронавируса пока не теряет хватку: по миру разошелся новый штамм вируса "омикрон". Опасаясь новых вспышек заболевания, страны снова вводят ограничения и ужесточают правила въезда – большинство государств готовы встречать только собственных граждан и вакцинированных путешественников. Piter.TV выяснил, как сейчас обстоят дела с поездками по любимым петербуржцами направлениям и можно ли паковать чемодан в Финляндию, Прибалтику или Венгрию.

Финляндия

Российским туристам въезд в Суоми закрыт как минимум до 19 декабря – все ограничения страна по-прежнему продлевает. Исключение делается для финнов, граждан с видом на жительство в стране, военнослужащих, граждан ряда государств и путешественников, привитых зарубежными препаратами (Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Pfizer-BionTech). Ни одну российскую вакцину Финляндия не признает.

Здесь мы подробно рассказывали, кто может без проблем въехать в Финляндию и кому пора покупать билеты на запущенные поезда "Аллегро" до Хельсинки.

Прибалтика

Эстония по-прежнему не разрешает въезд без веских причин, но делает исключение для граждан стран ЕС и вакцинированных туристов. Эстония признает "Спутник V" и все зарубежные вакцины, поэтому на руках достаточно иметь только международный сертификат о пройденной вакцинации. Эстонские власти просят путешественников выждать 21 день после получения второй дозы препарата и лишь потом приезжать смотреть достопримечательности.

В связи с распространением ковидного штамма "омикрон", Эстония ужесточила въезд для граждан эпидемнеблагополучных стран, в число которых вошли Египет и Турция и ряд африканских стран. Если вы поехали в Эстонию сразу после отдыха в Стамбуле, будьте готовы к дополнительной сдаче ПЦР-теста коронавирус даже при наличии сертификата вакцинации. Кроме того, таким туристам понадобится заполнить специальную анкету.

Строить планы на Латвию все еще не стоит – страна закрыта для российских туристов. Послабления делаются для граждан страны, резидентов ЕС и вакцинированных минимум за 15 дней до прибытия путешественников, но Латвия не признает российские вакцины (только Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson Janssen). Из-за распространения штамма "омикрон" Латвия перестала пускать граждан, приезжающих из ряда африканских стран (Южной Африки, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Сватини и Малави).

Въезжающим в страну туристам нужно заполнять анкету.

По-прежнему закрыта для россиян и Литва: страна держит всё те же ограничения, что и в прошлом месяце. Попасть в Литву сейчас могут граждане и резиденты страны, граждане стран ЕС, сотрудники НАТО, студенты и вакцинированные зарубежными вакцинами туристы. Литва признает тот же список препаратов, что и соседка Латвия. По аналогии с ней Литва также ограничила въезд для прибывающих из африканских стран из-за штамма "омикрон". По прибытии в Литву туристам нужно заполнять анкету.

Швеция

Северная страна упорно держит оборону в отношении российских туристов и продлила имеющиеся ограничения до 31 января 2022 года. Россиянам там рады лишь в одном случае – если они привиты зарубежными препаратами ("Спутник V" Швеция не признает) и выждали как минимум 14 дней после введения второй дозы. Въезд разрешен также самим шведам, гражданам с ВНЖ, гражданам стран ЕС, студентам местных университетов, военнослужащим.

Венгрия

Венгрия по-прежнему остается страной, в которую очень легко попасть туристом. Россиянам сейчас достаточно либо показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прибытия, либо предоставить сертификат переболевшего в последние 6 месяцев ковидом, либо сертификат о вакцинации. Плюс в том, что Венгрия признает "Спутник V" помимо всех иностранных препаратов, вторая доза любого из них должна быть получена как минимум за две недели до прибытия в Венгрию. Любой из документов должен быть оформлен на английском или венгерском языках.

Белоруссия

Российская соседка держит условия для въезда на прежнем уровне: для въезда в Белоруссию понадобится или отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о пройденном курсе вакцинации "Спутником V" – завершить его нужно не менее чем за месяц до момента прибытия. Иностранцам с разрешением на временное или постоянное проживание в стране не понадобится предоставлять ни один документ. Данные на сайте белорусского Минздрава слегка устарели, но стоит иметь в виду, что вам грозит самоизоляция, если вы приехали из эпидемнеблагополучного африканского государства. Эту информацию, а также сведения о том, какие препараты для вакцинации признает Белоруссия, лучше уточнить дополнительно.

Турция

Условия въезда в Турцию сохранились с ноября: туда можно приехать или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или с отрицательным экспресс-тестом на антиген, сделанным за 48 часов до прилета, или с сертификатом переболевшего коронавирусом, выданного не позднее чем за 6 месяцев до прибытия, или с сертификатом о пройденной вакцинации. Турки признают "Спутник V" и все зарубежные вакцины, получить вторую дозу препарата необходимо минимум за 14 дней до прибытия в Турцию. Все документы и сертификаты должны быть оформлены на английском языке, кроме того, любому туристу необходимо заполнять анкету.

Из новых ограничений ввели только одно: страна временно прекратила пускать туристов из африканских стран, подверженных волне заражений штаммом "омикрон".

Египет

Условия въезда в Египет просты и аналогичны турецким: на руках достаточно иметь сертификат вакцинации "Спутником V" или иностранным препаратом (вторая доза должна быть получена за 14 дней до прибытия) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета. Любой из документов должен быть оформлен на английском, арабском или французском языках. Тем, кто прибывает в аэропорты Хургады, Марса-Алам или Шарм-эль-Шейх, можно сделать ПЦР-тест уже на месте.

Приезжающим из "болеющих" "омикроном" африканских стран придется отправиться на карантин. Рейсы из ряда соседских стран Египет приостановил.

Грузия

Прежние условия держатся и в Грузии: приехать сюда можно с сертификатом о вакцинации любым (отечественным или зарубежным) препаратом, свежим отрицательным ПЦР-тестом или набором из следующих справок – справки о том, что вы переболели ковидом в течение 100 последних дней, положительным ПЦР-тестом того периода и справки о том, что вы уже получили одну дозу вакцины. Все документы должны быть оформлены на английском языке, а тест может быть оформлен также на русском или грузинском языках.

Привитым туристам разрешается приехать в страну через 14 дней после введения второй дозы препарата. Непривитым путешественникам помимо обязательного ПЦР-теста придется заполнять анкету и делать повторный тест на третий день пребывания в Грузии.

Куда еще можно?

Россиянам доступна для поездок вся Россия, путешествия не потребуют сертификата о вакцинации или ПЦР-тестов. Но перед отправлением в какой-либо регион обязательно ознакомьтесь с перечнем введенных там ковидных ограничений: вполне вероятно, что вам потребуется QR-код для посещения культурных и досуговых учреждений.

Также для россиян открыты 38 стран, однако не все из них готовы встречать людей в качестве туристов. В ряд государств можно попасть только если вы принадлежите к опреденным категориям граждан (резидент страны, член семьи гражданина государства, студент, владелец рабочей визы и т.д). Обязательно узнавайте условия въезда в желаемую страну перед планированием путешествия.

Между тем, российские власти призвали туристов воздержаться от поездок из-за распространения "омикрона" и отметили, что спрогнозировать ситуацию с эпидемобстановкой и границами невозможно даже на месяц. К сожалению, есть вероятность серьезного ухудшения обстановки, и властям даже придется задуматься об организации вывозных рейсов. Путешественникам не рекомендуют даже поездки по России, не говоря о выездах за границу.

Ранее стало известно, куда можно улететь из Петербурга по туристической визе.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов iatatravelcentre.com, aviasales.ru, skyscanner.ru, официальных порталов правительств вышеперечисленных стран.

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: unsplash; скриншоты skyscanner.ru