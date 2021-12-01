Матвиенко посоветовала людям старше 60 лет воздержаться от путешествий на новогодние праздники

Политик намекнула, что страны могут закрыть границы, и россиян придется вывозить спецрейсами.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян внимательно отнестись к поездкам на новогодние праздники из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Поездки куда-либо она назвала "большим риском".

Матвиенко отметила, что хочет предостеречь россиян от ситуации, в которой они бы потеряли деньги, а отпуск был бы испорчен.

Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две. Прогнозировать сегодня даже на месяц сложно. Мы видим, что уже целый ряд стран закрыл въезд на свою территорию, ввел более строгие санитарно-эпидемиологические требования, ограничения разного рода. Валентина Матвиенко.

Из-за нового штамма на повестке может встать вопрос о вывозных рейсах для россиян, которые застрянут в другой стране. Людям старше 60 лет спикер Совета Федерации посоветовала воздержаться от каких-либо поездок. К поездкам по России также нужно отнестись внимательно, чтобы понимать, "куда можно ездить, а куда нельзя".

Ранее Piter.TV собрал информацию о новом штамме "омикрон".

Видео: YouTube / Совет Федерации