Петербург победил сразу в четырех номинациях премии World Travel Awards

В частности, Северную столицу признали "Ведущим городским направлением мира 2021".

Петербург взял сразу четыре награды на международной премии World Travel Awards, включая главную – "Ведущее городское направление мира 2021". За это звание боролись 19 городов мира, среди которых Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также Петербург победил в номинации "Ведущий город культурного туризма 2021". Проект "Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география" стал первым в номинации "Ведущая маркетинговая кампания мира".

Кроме того, Петербург вместе с Москвой получил спецпремию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма". Две столицы смогли успешно реализовать программу "Два города – миллион впечатлений".

Ранее мы писали, что Фермский парк и сквер на берегу Глухарки стали победителями престижной премии в области ландшафтной архитектуры.

Фото: pexels.com