Фермский парк и сквер на берегу Глухарки стали победителями престижной премии в области ландшафтной архитектуры

Оба парка были участниками регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Два общественных пространства в Петербурге получили награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2021 года. Оба проекта вошли в число победителей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Фермский парк в Пушкине был признан лучшим проектом реставрации и приспособления объекта культурного наследия, воссоздания памятника садово-паркового искусства. Он находится в Пушкине. Специалисты комитета по благоустройству очистили пруд "Ковш", высадили деревья и кустарники, сохранили дубы и липы, которые росли на протяжении 100 лет. Кроме того, был восстановлен фонарь-звонница.

Сквер на Шуваловском проспекте вдоль реки Глухарки был награжден серебряной медалью как лучший реализованный объект общественного пространства. Основной темой благоустройства стало сохранение природной среды. Экотропа частично проходит над водой.

Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре имеет статус высшей профессиональной награды национального значения в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.

Фото: комитет по благоустройству