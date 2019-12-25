В Петербурге отремонтировали участок Волхонского шоссе

В Петербурге завершился ремонт проезжей части на участке Волхонского шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы, сообщили в пресс-службе КРТИ 2 июня.
Обновление 2,8 километра дороги ООО "Возрождение" начало в апреле, работы планировалось закончить к 10 мая, однако ремонт затянулся. Общая площадь обновленного покрытия составила почти 29 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ищут подрядчика для дорожного ремонта по новой технологии.
Фото: Piter.TV
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