В Петербурге отремонтировали участок Волхонского шоссе

Работы длились почти два месяца.

В Петербурге завершился ремонт проезжей части на участке Волхонского шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы, сообщили в пресс-службе КРТИ 2 июня.

Обновление 2,8 километра дороги ООО "Возрождение" начало в апреле, работы планировалось закончить к 10 мая, однако ремонт затянулся. Общая площадь обновленного покрытия составила почти 29 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ищут подрядчика для дорожного ремонта по новой технологии.

Фото: Piter.TV