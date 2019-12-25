В Петербурге ищут подрядчика для дорожного ремонта по новой технологии

Особенность работ заключается в новой технологии подбора асфальтобетонной смеси.

В Петербурге стартовал аукцион на поиск подрядчика для ремонта нескольких улиц на северо-востоке города. Особенность работ заключается в новой технологии подбора асфальтобетонной смеси, рассказали в пресс-службе КРТИ 2 июня.

Известно, что технологию применят при ремонте Северного проспекта от проспекта Энгельса до Культуры, участка Октябрьской набережной от Соединительной линии до проспекта Большевиков и Малоохтинского проспекта от Финляндского путепровода до моста Александра Невского. Впервые такую технологию применили прошлой осенью при работах на Выборгском шоссе. Смеси оказались устойчивыми к низким и высоким температурам, к тому же, на каждом конкретном участке можно подобрать особый состав асфальтобетонных смесей с учетом транспортной нагрузки и климатических условий.

Заявки на участие в аукционе в Смольном принимают до 17 июня, цена контракта составила почти 837 млн рублей.

Ранее мы писали, что с июня и до середины осени ограничат движение по проспекту Шаумяна.

Фото: Piter.TV