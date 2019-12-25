В Петербурге завершили расследование жестокого убийства ЛГБТ-активистки

Женщина погибла после пьяной ссоры.

Петербургский следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве петербурженки Елены Григорьевой, сообщила пресс-служба ведомства 3 февраля.

Тело женщины обнаружили в кустах в Московском районе в июле прошлого года. По подозрению в убийстве задержали 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Следователи выяснили, что убийство произошло после бытовой ссоры. В ночь с 20 на 21 июля в квартире одного из домов по улице Ленсовета обвиняемый вместе с Григорьевой распивали алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт. Он продолжился у дома №11 по Пулковской улице, где мужчина избил активистку и 17 раз ударил ножом.

Судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические, позволили следствию направить уголовное дело с обвинением в прокуратуру.

Ранее в Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника.

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