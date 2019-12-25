В Петербурге завершили расследование дела о разрушении особняка на Университетской набережной

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Дело о разрушении исторического дома Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной, 23 завершили в Петербурге. В этом обвиняют одного из учредителей ЗАО "Адамант" Бориса Берсона. Об этом рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

В Следствии собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Борис Берсон, владелец АО "Адамант" обвиняется в том, что на протяжении 8 лет не поддерживал состояние Дома А.Черкасского (Риттеров). Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Ущерб оценили в 39 млн рублей.

Ранее мировой суд отказался рассматривать дело миллиардера Бориса Берсона. Дело в том, что уголовные дела по статье о нарушении требований сохранения объектов-памятников рассматривают районные суды.

Фото: citywalls.ru