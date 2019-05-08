Мировой суд отказался рассматривать дело миллиардера Бориса Берсона

Дело передали районному суду.

Мировой судья судебного участка №11 Василеостровского района не будет рассматривать уголовное дело в отношении Бориса Берсона. Об этом 29 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело в том, что уголовные дела по статье о нарушении требований сохранения объектов-памятников рассматривают районные суды. В связи с этим дело будет рассматривать Василеостровский районный суд.

Напомним, Борис Берсон, владелец АО "Адамант" обвиняется в том, что на протяжении 8 лет не поддерживал состояние Дома А.Черкасского (Риттеров). Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Ущерб оценили в 39 млн рублей.

Фото: citywalls.ru