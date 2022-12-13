Миллиардеру Борису Берсону отменили арест и экспертизу в Петербурге

Теперь Берсону не требуется прохождение психолого-психиатрической экспертизы в стационаре.

Заочный арест и розыск предпринимателя Бориса Берсона отменили. Он проходит по делу о разрушении аварийного особняка Черкасского (ст. 243.1 УК). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на защиту бизнесмена.

Спустя две недели после назначения Берсону судебных постановлений, их отменили. Теперь Берсону не требуется прохождение психолого-психиатрической экспертизы в стационаре. Двумя неделями ранее нижестоящая инстанция сочла, что фигурант дела пропал. Однако 31 января его адвокат Станислав Синицын заверил суд, что бизнесмен получает всю необходимую медицинскую помощь на дому.

Следствие считает, что с 2013 по 2021 годы Берсон, владеющий особняком Черкасского (Риттера), проявил преступное бездействие при содержании памятника регионального значения. Ущерб силовики оценивают в 39,1 млн рублей. Противоаварийные работы в особняке владелец по решению суда должен был выполнить еще два года назад.

Напомним, что Берсон систематически не являлся на судебные заседания под предлогом болезни и присылает документы из различных клиник. Суд сделал вывод, что бизнесмен избегает участия в процессе, так как конкретных диагноз, из-за котрого он не может посетить заседание, неизвестен.

Ранее в Петербурге заочно арестовали миллиардера Бориса Берсона по делу о разрушении особняка Черкасского.

Фото: Piter.tv

