В Петербурге заочно арестовали миллиардера Бориса Берсона по делу о разрушении особняка Черкасского

Бизнесмену грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, обязательные работы либо до двух лет тюрьмы.

По решению Василеостровского районного суда, собственник аварийного особняка Черкасского миллиардер Борис Берсон заочно объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Предприниматель обвиняется в нарушении требований сохранения или использования объекта культурного наследия. Речь идёт о принадлежащем ему доме А. Черкасского (Риттера) на Университетской набережной. В период с 2013 по 2021 г.г. памятнику был нанесён ущерб в 39,1 млн рублей в связи с пожарами. Берсон систематически не являлся на судебные заседания под предлогом болезни и присылает документы из различных клиник. Суд сделал вывод, что бизнесмен избегает участия в процессе, так как конкретных диагноз, из-за котрого он не может посетить заседание, неизвестен.

Бизнесмену грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, обязательные работы либо до двух лет тюрьмы.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга решил наказать кинотеатры за "Миньонов" и "Доктора Стрэнджа".

Фото: citywalls.ru