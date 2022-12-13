Суд Петербурга решил наказать кинотеатры за "Миньонов" и "Доктора Стрэнджа"

Судья оштрафовал один из кинотеатров на 50 тысяч рублей. Штраф позднее заменили на предупреждение.

Несколько кинотеатров Петербурга наказали за решение показывать фильмы западных кинокомпаний без лицензии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В середине лета в одном из кинотеатров показывали кинокомикс Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Прокатного удостоверения на этот фильм не было. Защита на суде вину не признала и заявила, что зал сдавался в аренду гражданину, который и занимался прокатом фильма. Допрошенный признался в этом, дело было прекращено в связи с отсутствием состава.

Второй случай произошел в августе, когда показывался фильм "Миньоны: Грювитация", лицензии также не было. Защитник заявил, что фильм демонстрировался в качестве бесплатного предсеансового обслуживания. Судья оштрафовал кинотеатр на 50 тысяч рублей. Штраф позднее заменили на предупреждение.

Фото: pxhere.com