Суд Петербурга решил наказать кинотеатры за "Миньонов" и "Доктора Стрэнджа"

Несколько кинотеатров Петербурга наказали за решение показывать фильмы западных кинокомпаний без лицензии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
В середине лета в одном из кинотеатров показывали кинокомикс Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Прокатного удостоверения на этот фильм не было. Защита на суде вину не признала и заявила, что зал сдавался в аренду гражданину, который и занимался прокатом фильма. Допрошенный признался в этом, дело было прекращено в связи с отсутствием состава.
Второй случай произошел в августе, когда показывался фильм "Миньоны: Грювитация", лицензии также не было. Защитник заявил, что фильм демонстрировался в качестве бесплатного предсеансового обслуживания. Судья оштрафовал кинотеатр на 50 тысяч рублей. Штраф позднее заменили на предупреждение.
Фото: pxhere.com
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