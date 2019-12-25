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Заключенный "Крестов", задушивший сокамерника в душевой, признан психически больным
Сегодня, 16:36
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Заключенный "Крестов", задушивший сокамерника в душевой, признан психически больным

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В момент инцидента мужчина находился в состоянии невменяемости.

Следственный комитет России по Петербургу завершил уголовное дело в отношении заключенного СИЗО-1, убившего сокамерника в душевой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Следователи выяснили, что вечером 19 сентября мужчина задушил 36-летнего сокамерника полотенцем, когда те находились в душевой. Как оказалось, в момент инцидента мужчина находился в состоянии невменяемости. Мужчина страдает психическим расстройством. 

К делу может быть причастен Денис Зиноватный, устроивший поножовщину у гостиницы "Пулковская" в апреле.

Ранее в "Крестах" возбудили уголовное дело против заключенного, который брал взносы с преступников.

Фото: pexels.com

Теги: заключенный, кресты, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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