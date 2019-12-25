В Петербурге завели уголовное дело после смерти метростроителя из-за техники с истекшим сроком эксплуатации

Трагедия произошла в июне этого года.

Прокуратура выявила нарушения при строительстве метрополитена в Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что 8 июня 2020-го года при строительстве на Большом проспекте В.О. один сотрудник филиала ОАО "Метрострой" погиб, а второй получил травмы. Это произошло из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности, а именно — незаконного использования технического устройства с истекшим сроком эксплуатации.

Прокуратура петербургского метрополитена направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее "Метрострою" разрешили возобновить работы на Красносельско-Калининской ветке после устранения нарушений.

Фото: пресс-служба КРТИ