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В Петербурге завели уголовное дело после смерти метростроителя из-за техники с истекшим сроком эксплуатации
Сегодня, 16:02
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nadezhda_sib

В Петербурге завели уголовное дело после смерти метростроителя из-за техники с истекшим сроком эксплуатации

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Трагедия произошла в июне этого года.

Прокуратура выявила нарушения при строительстве метрополитена в Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что 8 июня 2020-го года при строительстве на Большом проспекте В.О. один сотрудник филиала ОАО "Метрострой" погиб, а второй получил травмы. Это произошло из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности, а именно — незаконного использования технического устройства с истекшим сроком эксплуатации. 

Прокуратура петербургского метрополитена направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

Ранее "Метрострою" разрешили возобновить работы на Красносельско-Калининской ветке после устранения нарушений.  

Фото: пресс-служба КРТИ

Теги: метрополитен, метрострой, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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