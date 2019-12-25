В Петербурге неизвестный жестоко надругался над юрисконсультом

Потерпевшую увезли в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Петербурге возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, которого подозревают в избиении и изнасиловании 27-летней девушки, работающей юрисконсультом в одной из компаний города. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, подозреваемый жестоко надругался над своей жертвой в квартире на Автовской улице. В результате девушку увезли в Городскую больницу №26 с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Сыщики квалифицировали происшествие как "изнасилование с особой жестокостью" и "насильственные действия сексуального характера с применением угроз". Несмотря на медицинскую маску, пострадавшей удалось запомнить некоторые приметы преступника. Это рыжий мужчина с веснушками, волосы которого были собраны в пучок. На вид ему 27-30 лет, среднего роста. В настоящий момент полиция занимается розыском подозреваемого.

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Фото: Piter.TV