В Киришах извращенец домогался до 9-летнего внука сожительницы

В полицию обратилась мать мальчика.

В пятницу, 17 июля, в полицию Ленобласти обратилась женщина, работающая бригадиром в городе Кириши. Она заявила, что сожитель ее взрослой матери домогался до ее 9-летнего сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, 27-летний неработающий мужчина в период с февраля по май этого года несколько раз оставался с пострадавшим наедине в неустановленном месте. Подозреваемого задержали. Его арестовали на двое суток до избрания окончательной меры пресечения.

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