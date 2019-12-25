В Петербурге зарегистрировали 221 новый случай заболевания коронавирусом

Количество заболевших последние дни держится на одном уровне.

За прошедшие сутки, 24 июня, в Петербурге зарегистрировали еще 221 новый случай заболевания COVID. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу заболеваемости коронавирусом.

За сутки из стационаров по выздоровлению выписали 589 человек. Еще 19 человек скончались. Тест на коронавирус сдали более 17 тысяч горожан.

Всего в России за последний день стало известно о 7 113 случаях заболеваниях в 82 регионах России.

Накануне количество заболевших составило 218, что на 3 человека меньше, чем вчера.

Фото: Piter.TV