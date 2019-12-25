Это на два зараженных мeньшe, чeм 23 июня.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 218 новых случаев заболевания COVID-19. Данные представил Информационный центр по мониторингу заболеваемости коронавирусом. В срeду, 24 июня, было выписано по выздоровлению 643 человека, 38 скончались. В Ленобласти также 52 новых случая заражения.

Тест на коронавирус сдали за сутки более 17 тысяч человек. 1990 из них сейчас находятся под медицинским наблюдением. Всего в городе 22850 заболевших.

Ранее мы сообщили, что в Смольном определили, кто может проходить лечение в санаториях Петербурга.

Фото: Piter.tv