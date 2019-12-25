В Смольном определили, кто может проходить лечение в санаториях Петербурга

Ограничения действуют в период распространения коронавируса.

Комитет по развитию туризма города согласовал с Роспотребнадзором стандарты безопасности для санитарно-курортных учреждений города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 22 июня, согласно постановлению правительства №121, начали свою работу санатории. Принимать в них будут только тех горожан, у которых есть справка об отрицательном тесте на коронавирус. Результаты обследования должны быть получены не позднее, чем за 2 суток до даты въезда. Также можно предоставить справку о перенесенной коронавирусной инфекции с указанием даты проведения обследования, информацией об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 и дней. Для прохождения лечения требуется направление от медицинской комиссии. Таким образом, сейчас санатории откроются лишь для тех граждан, которым требуется помощь по медицинским показаниям.

Также с 22 июня начал свою работу каршеринг.

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