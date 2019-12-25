В Петербурге заработали еще 20 новых комплексов фотовидеофиксации

В этому году в городе должно быть установлено 260 комплексов контроля скорости.

В Петербурге полным ходом идет реализация проекта по развитию городской системы фиксации нарушений правил дорожного движения. В городе появились еще 20 комплексов фотовидеофиксации, контролирующих превышение скорости. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В этому году в городе должно быть установлено 260 комплексов контроля скорости. В июле уже работали 220 комплексов, еще 20 – установили, до конца года в Петербурге появятся еще 20 передвижных комплексов. В настоящее время во всех районах города установлены 240 комплексов более чем по 170 аварийно-опасным адресам.

Они фиксируют различные нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и не только. С адресами работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ.

Ранее стали известны адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного