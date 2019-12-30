Петербуржцы создали петицию против повышения тарифов на капремонт

Обращение составлено на имя губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Возмущенные резким скачком тарифов на капитальный ремонт петербуржцы создали на сайте Change.org петицию, призывая губернатора города Александра Беглова остановить рост и снизить цены. Обращение подписали уже более 10,5 горожан.

Автор онлайн-документа Екатерина Комарова требует вернуть тарифы прошлого года и оставить их на том же уровне. Петербурженка утверждает, что раньше взносы на капремонт и вовсе считали неправовыми, однако смирились с ними из-за небольшого размера. Однако теперь сумма становится значительной. К слову, в течение 7 лет тарифы увеличились в 10 раз. Петербуржцы уверены, что в дальнейшем цены только будут расти.

Напомним, что с 1 января 2020 года оплата за капремонт выросла почти в два раза: с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр. Теперь за квартиру площадью 60 квадратных метров придется платить 510 рублей вместо 270 рублей. При этом губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием".

Ранее мы писали, что петербуржцы возмущены счетами за отопление в плюсовую зиму.

Фото: change.org