  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы возмущены счетами за отопление в плюсовую зиму
Сегодня, 7:00
573
Alena_Zinovieva

Петербуржцы возмущены счетами за отопление в плюсовую зиму

0 0

Жители города создали петицию с требованием провести перерасчет и прекратить перетопы.

Инициативные жители Петербурга создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали разобраться с переплатой за отопление в теплую зиму. Авторы сообщения возмущены тем, что им приходится платить за услуги ЖКХ так, как будто "за окном морозы и минус 25". Они потребовали от коммунальщиков провести перерасчет и прекратить перетопы.

Зима теплая, плюсовая температура большее время, а цена за отопление в квитанции "космическая"! За 45м двушки 1700! И это не предел! У кого-то еще дороже в несколько раз!

Написали петербуржцы

Также авторы петиции просят убрать из квитанции нежилые площади – чердаки и подвалы. Они уверены, что там полы мыть не будут, а на чердаке и вовсе света нет.

Лестницы и коридоры и то по графику не моют,только деньги берут!!! А на чердаке? где света нет вообще?? Это уже аморально! ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ!!! Скоро только на квартплату работать надо будет!!!

Заявили авторы инициативы

Отметим, что петербуржцы также недовольны увеличением взносов за капремонт. С 1 января 2020 года оплата выросла почти в два раза: с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр. Поэтому за квартиру площадью 60 квадратных метров придется платить 510 рублей вместо 270.

Ранее губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием".

Фото: Piter.TV

Теги: оплата жку, отопление, петиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:29

Дом постройки 2010г. В стоимости квартиры заложена сумма оплаты за Кап.рем на 30 лет. Плата увеличилась с 370р до 670р в месяц. Пенсия мизерная, чтобы оплачивать такую сумму. В 2019г в нашем доме меняли некачественные стояки холодной воды (замена конструктивных элементов, (что является Кап.ремонтом), высчитывали в течение года по 200руб в месяц. Получается двойная оплата за Кап.рем. Протечка трубы в моей квартире была в последний месяц 3 раза. С уважением, жилец ТСЖ "Бадаева,8"

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии