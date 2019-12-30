Петербуржцы возмущены счетами за отопление в плюсовую зиму

Жители города создали петицию с требованием провести перерасчет и прекратить перетопы.

Инициативные жители Петербурга создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали разобраться с переплатой за отопление в теплую зиму. Авторы сообщения возмущены тем, что им приходится платить за услуги ЖКХ так, как будто "за окном морозы и минус 25". Они потребовали от коммунальщиков провести перерасчет и прекратить перетопы.

Зима теплая, плюсовая температура большее время, а цена за отопление в квитанции "космическая"! За 45м двушки 1700! И это не предел! У кого-то еще дороже в несколько раз! Написали петербуржцы

Также авторы петиции просят убрать из квитанции нежилые площади – чердаки и подвалы. Они уверены, что там полы мыть не будут, а на чердаке и вовсе света нет.

Лестницы и коридоры и то по графику не моют,только деньги берут!!! А на чердаке? где света нет вообще?? Это уже аморально! ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ!!! Скоро только на квартплату работать надо будет!!! Заявили авторы инициативы

Отметим, что петербуржцы также недовольны увеличением взносов за капремонт. С 1 января 2020 года оплата выросла почти в два раза: с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр. Поэтому за квартиру площадью 60 квадратных метров придется платить 510 рублей вместо 270.

Ранее губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием".

Фото: Piter.TV