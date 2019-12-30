Петербуржцы возмущены счетами за отопление в плюсовую зиму

Инициативные жители Петербурга создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали разобраться с переплатой за отопление в теплую зиму. Авторы сообщения возмущены тем, что им приходится платить за услуги ЖКХ так, как будто "за окном морозы и минус 25". Они потребовали от коммунальщиков провести перерасчет и прекратить перетопы.
Зима теплая, плюсовая температура большее время, а цена за отопление в квитанции "космическая"! За 45м двушки 1700! И это не предел! У кого-то еще дороже в несколько раз!
Написали петербуржцы
Также авторы петиции просят убрать из квитанции нежилые площади – чердаки и подвалы. Они уверены, что там полы мыть не будут, а на чердаке и вовсе света нет.
Лестницы и коридоры и то по графику не моют,только деньги берут!!! А на чердаке? где света нет вообще?? Это уже аморально! ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ!!! Скоро только на квартплату работать надо будет!!!
Заявили авторы инициативы
Отметим, что петербуржцы также недовольны увеличением взносов за капремонт. С 1 января 2020 года оплата выросла почти в два раза: с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр. Поэтому за квартиру площадью 60 квадратных метров придется платить 510 рублей вместо 270.
Ранее губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )
Дом постройки 2010г. В стоимости квартиры заложена сумма оплаты за Кап.рем на 30 лет. Плата увеличилась с 370р до 670р в месяц. Пенсия мизерная, чтобы оплачивать такую сумму. В 2019г в нашем доме меняли некачественные стояки холодной воды (замена конструктивных элементов, (что является Кап.ремонтом), высчитывали в течение года по 200руб в месяц. Получается двойная оплата за Кап.рем. Протечка трубы в моей квартире была в последний месяц 3 раза. С уважением, жилец ТСЖ "Бадаева,8"