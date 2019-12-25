В Петербурге запустили новые автобусы на четырех маршрутах

Автобус № 86 в час-пик будет ездить каждые 7-10 минут.

В Петербурге запустили еще четыре маршрута. Об этом сообщили в комитете по транспорту сегодня, 22 августа.

От остановки "Улица Жени Егоровой" до станции "Финляндский вокзал" теперь курсирует лазурный автобус № 86. По маршруту "Счастливая ул." – ЖК "Балтийская Жемчужина" ходит автобус № 160. Маршрут "Московское шоссе, д.33" – "Балтийский вокзал" обслуживает транспортное средство № 286. От остановки "Станция метро "Рыбацкое" – "Колпино, Заводской проспект" можно добраться на автобусе № 396А.

Отметим, что автобус № 86 в час-пик будет ездить каждые 7-10 минут. Маршрут № 160 придется ждать около 10-15 минут.

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Фото: Piter.tv



